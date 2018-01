Napoli: intesa Unione Industriali e comune Palma Campania su piani di insediamento produttivo

- Sostenere i piani di insediamento produttivo a Palma Campania. E’ questa la finalità del protocollo d’intesa firmato oggi, martedì 23 gennaio, dal Presidente di Unione Industriali Napoli, Ambrogio Prezioso, e dal Sindaco di Palma Campania, Vincenzo Carbone. L’Unione Industriali e il Comune di Palma Campania hanno espresso gli impegni che assumono per favorire il processo di insediamento produttivo. Il comune di Palma Campania darà innanzitutto completa attuazione al Bando di assegnazione, rendendo funzionali i lotti all’interno dell’area Pip, procedendo al completamento di tutte le procedure di competenza, compresa l’attività di esproprio. Il Comune individuerà inoltre, con la collaborazione dell’Unione Industriali, ulteriori e nuovi canali di finanziamento regionali ed europei, utili al completamento delle infrastrutturazioni delle aree, anche al fine di soddisfare le 84 richieste inevase per mancanza di aree urbanizzate. L’Unione Industriali si impegna, tra l’altro, ad offrire, in via sperimentale per il 2018, anche alle aziende non associate che decidono di localizzarsi nell’Area Pip i propri servizi in tema di fiscalità locale (Imi, Tasi e Tari), rapporti con il Confidi del sistema Confindustria, acquisto energia, monitoraggio raccolta e smaltimento rifiuti, agevolazioni impresa 4.0, consulenza lavoro e formazione.(Ren)