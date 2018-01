Saiello (M5S): "La petizione di Alfieri firmata da tutti i sindaci del patto delle fritture di pesce" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nacque il 'patto delle fritture di pesce'. Che se non bastò a Renzi per far approvare la sua riforma, potrebbe tornare oggi utile a lanciare la volata di Alfieri verso uno scranno romano. A meno che De Luca non gli riservi una contentino al prossimo rimpasto di giunta". "Ad Alfieri e al suo Pd, di cui non siamo mai stati complici come qualche dirigente di Forza Italia vuole strumentalmente far credere – sottolinea Saiello - ribadiamo l'appello lanciatogli nei giorni scorsi dai nostri esponenti salernitani, auspicando che iniziative dello stesso tenore e successo le metta in campo anche per questioni che attengono la vivibilità dei cittadini campani. E che riservi parte delle energie spese nella sua corsa verso la capitale, anche per sostenere la battaglia di quanti, come il Movimento 5 Stelle, si stanno mobilitando affinché non cada nel dimenticatoio il caso Vassallo". Così ha concluso nella nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Gennaro Saiello. (Ren)