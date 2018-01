Caserta: i Casalesi dissero no ad antenna per timore intercettazioni

- A Casapesenna (Caserta), paese del boss dei Casalesi Michele Zagaria, l'amministrazione comunale era talmente asservita ai voleri del capoclan da voltare più volte le spalle al suo stesso sindaco, Giovanni Zara, tanto da isolarlo in occasione di numerosi eventi arrivando a sfiduciarlo dopo pochi mesi dall'elezione. A darne contezza oggi, nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è Salvatore Puoci, attivista del Comitato don Diana, associazione anticamorra, ascoltato come teste nel processo che vede imputato il boss insieme all'ex sindaco di Casapesenna Fortunato Zagaria, omonimo del boss, per il reato di violenza privata con l'aggravante mafiosa commessa ai danni di Zara. Fortunato Zagaria, secondo dal direzione distrettuale antimafia partenopea, era convinto di poter controllare Zara e di poterlo utilizzare per gli scopi del clan. (segue) (Ren)