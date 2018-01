Caserta: i Casalesi dissero no ad antenna per timore intercettazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Puoci ha raccontato uno spaccato della vita amministrativa del sindaco Giovanni Zara, vissuto in completa solitudine quand'era in carica, pochi mesi, tra la fine del 2008 e il marzo 2009. "La maggioranza che sosteneva Zara – ha detto rispondendo alle domande del sostituto della dda Maurizio Giordano - era contraria ad esporsi contro la camorra, per questo non partecipò nel 2008 alla tappa del Festival dell'Impegno Civile organizzata a Casapesenna presso l'immobile confiscato alla famiglia Venosa; Zara invece ci andò". Altro episodio riferito, èla richiesta pervenuta all'amministrazione Zara di installare un'antenna per la telefonia. "Fortunato Zagaria e la maggioranza si opposero – ha spiegato Puoci - perchè temevano intercettazioni". La prossima udienza è prevista per il due febbraio prossimo, quando verranno sentiti i testi della difesa, tra cui Imma Fedele e Gianni Allucci, rispettivamente presidente e Ad di Agrorinasce, il consorzio di comuni che nel casertano gestisce centinaia di beni confiscati ai clan. (Ren)