Salerno: omicidio Vassallo: marcia per chiedere giustizia (2)

- Parole che Dario Vassallo ha già utilizzato nella lettera inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per sollecitare un intervento diretto del Capo dello Stato. "Ho chiesto al sindaco di Pollica la messa a disposizione di una sala del "Palazzo Capano" per un incontro al termine della marcia'' conclude amareggiato il presidente della "Fondazione Angelo Vassallo" - Non ho ricevuto alcuna risposta. Ed è per questo che abbiamo deciso che, a manifestazione conclusa, ci incontreremo presso la biblioteca del Comune di Castelnuovo Cilento. Ho ricevuto, via email, la richiesta di utilizzo della sala di "Palazzo Capano" alle 22 e 23 di venerdì scorso - risponde il primo cittadino di Pollica, Stefano Pisani.- Nella mattinata di domani avremo modo di comunicare formalmente alla fondazione la disponibilità della sala. Siamo sempre stati disponibili ad ospitare ogni evento per commemorare la figura di Angelo Vassallo, e a maggior ragione lo faremo in questo particolare momento". L’appello di tutti è che sia scongiurato il rischio di una richiesta di archiviazione, da parte della procura di Salerno, del fascicolo aperto a carico di Bruno Humberto Damiani, indagato per concorso in omicidio aggravato dalla finalità mafiosa. (segue) (Ren)