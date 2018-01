Napoli: sequestrata discarica abusiva in ex ospedale psichiatrico

- La polizia municipale di Napoli ha sequestrato una discarica di rifiuti speciali e pericolosi abbandonati all'interno della vecchia struttura che ospitava l'ospedale psichiatrico "Leonardo Bianchi". Durante il controllo di un'area in via cupa Pozzelle già sequestrata, gli agenti hanno notato un cancello di ferro, delimitante l'accesso alla struttura, completamente aperto, mentre nei precedenti sopralluoghi risultava chiuso e bloccato sul binario. Ispezionati i locali dell'edificio, è stato rinvenuto un grosso quantitativo di tegole di amianto e tubi di Eternit ammassati per circa 100-150 metri cubi. Rinvenuti anche decine di pneumatici, pezzi di carrozzeria, barattoli di plastica contenenti sostanze chimiche e scatole di medicinali, insieme a sedie e materassi utilizzati probabilmente per pernottamenti abusivi. L'intera area è stata posta sotto sequestro. (Ren)