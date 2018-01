Campania: Malerba (M5s), consiglio regionale usato come centro di collocamento per Parlamento

- "Sono trascorsi poco più di due anni da quando gli allora papabili consiglieri regionali della Campania scendevano nelle piazze a elencare, con impeto ed energia, quali e quante battaglie avrebbero condotto nell’aula del Consiglio regionale della Campania. Gente che ad oggi, tra i membri di una presunta maggioranza e di un fantomatica forza di opposizione, non viene ricordata per aver tenuto fede al loro programma, ma che ora profonde il proprio impegno in una sistematica fuga verso lidi romani, senza aver neppure raggiunto il giro di boa della loro consiliatura. Sarebbero almeno una ventina gli attuali consiglieri regionali che, tradendo la fiducia che i rispettivi elettori hanno riposto in loro, oggi sono concentrati ad assicurarsi un posto al sole alla Camera o al Senato. Con quale faccia, viene da chiedersi, questi personaggi si ripresenteranno al cospetto degli stessi elettori che riponevano il loro la fiducia per il raggiungimento di un programma regionale?". Così, in una nota, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Campania Tommaso Malerba. (segue) (Ren)