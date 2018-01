Campania: Malerba (M5s), consiglio regionale usato come centro di collocamento per Parlamento (2)

- "La linea di demarcazione che divide i poltronisti seriali e dai nostri portavoce - ha sottolineato Malerba - è rappresentata dal veto sulla candidatura degli eletti che vige nel Movimento 5 Stelle, al fine di tener fede al mandato per cui si è eletti. Ed è molto più che una regola. E’ un principio dettato dalla logica e dal rapporto di fiducia con gli elettori e con i cittadini tutti e che dovrebbe essere sposato da qualunque altro partito. Un principio che dovrebbe far riflettere i vari Topo, Marciano, D’Amelio, Bosco, Graziano, Grimaldi, Casillo, Zinzi, Oliviero, Raia, Gambino, Beneduce, Cesaro e il verde sbiadito Borrelli, tra gli altri. Tutti oggi distratti sui temi di un presunto programma elettorale quinquennale, che andavano illustrando nei giorni in cui rincorrevano uno scranno al Consiglio regionale, ora intenti a scaldare i motori per un posto all’ombra del Colosseo. E’ chiara, dunque, la strategia. Il Consiglio regionale è per queste persone un ufficio di collocamento per un seggio in Parlamento. Con buona pace per gli elettori tutti". (Ren)