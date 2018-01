Napoli: prorogata fino all'8 aprile la mostra "L'Esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della Cina"

- Un grande successo di pubblico: in tre mesi, 50mila persone hanno visitato la mostra internazionale “L’Esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della Cina”, prima italiana a Napoli nella Basilica dello Spirito Santo. Numeri da grande esposizione e tante richieste che hanno convinto gli organizzatori a prorogare la mostra fino all’8 aprile 2018. "Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto fino ad ora. La mostra 'L’Esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della Cina' è tra le più visitate a Napoli. Questo dato ci ha confermato il forte interesse che l’eccezionalità dell’esposizione ha stimolato, non solo da parte di singoli visitatori, ma anche di scuole e gruppi provenienti da tutta Italia e dall'estero", ha commentato il curatore italiano, Fabio di Gioia. "È stato il passaparola ad alimentare la curiosità verso la mostra e questo dimostra quanto la città sia viva e attenta alle novità", ha aggiunto. Un viaggio nell’Antica Cina di 2.200 anni fa. La mostra rappresenta la riproduzione più completa mai creata sulla necropoli, sulla vita del Primo Imperatore e sull’Esercito di Terracotta, Ottava Meraviglia del mondo per l’impatto visivo, perfettamente restituito dall’estensione della Basilica cinquecentesca dello Spirito Santo, situata nel cuore del centro storico di Napoli. Molte iniziative per i mesi a venire: si consolida il sodalizio con il MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli attraverso una serie di incontri, continuano le visite guidate, a cui si aggiungeranno alcuni speciali ‘a tema’, a cura dell’Associazione Medea Art, interna alla mostra.(Ren)