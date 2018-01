Napoli: Verdi, parcheggiatori abusivi si sentono impunti e padroni della città (2)

- "I parcheggiatori che si sentono sempre più impuniti e padroni della città aprono e chiudono le recinzioni per far accedere e uscire auto e moto e, nei fatti, sono diventati i proprietari di quell'area proprio come avviene, soprattutto nei week end, nei cantieri a Via Marina", hanno spiegato i Verdi, che hanno "inviato la documentazione fotografica al comandante della Polizia municipale di Napoli per chiedere un intervento immediato che impedisca il protrarsi di questa palese illegalità provvedendo anche a una chiusura più efficace dell'area". (Ren)