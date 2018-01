Napoli: elezioni, procedure per il voto a domicilio

- Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall' abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n.104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale) e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, dovranno far pervenire una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano indicandone il completo indirizzo, corredata dalla fotocopia della tessera elettorale, di un valido documento di riconoscimento e dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale. (segue) (Ren)