Napoli: elezioni, procedure per il voto a domicilio (2)

- Questa non deve essere anteriore al quarantacinquesimo giorno prima delle votazione, la quale dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa attestando la sussistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato. tale certificato potrà attestare l'eventuale necessità dell'accompagnatore per l'esercizio del voto. Tale dichiarazione, intestata al signor sindaco del comune di Napoli, dovrà pervenire dal 23 gennaio al 12 febbraio (ventesimo giorno antecedente la data della votazione), c/o servizio elettorale prima traversa via dell' Epomeo - parco quadrifoglio – dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali. Il voto verrà raccolto, presso il domicilio indicato dall'elettore, dal presidente dell'ufficio di sezione durante le ore in cui è aperta la votazione. Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano, per le elezioni politiche, solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio nazionale. (Ren)