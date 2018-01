Caserta: a interporto Sud Europa di Marcianise sinergia per lo sviluppo

- La sinergia tra il pubblico e il privato per il rilancio dell'occupazione in un'area strategica non solo a livello regionale ma anche sotto il profilo nazionale e internazionale sarà al centro del convegno dal titolo "Il ruolo del territorio nelle politiche di sviluppo: l'Interporto Sud Europa e il comune di Marcianise come modello di intervento" che si svolgerà martedì prossimo 30 gennaio 2018 (ore 10.30) nel palazzo della Cultura di Marcianise (via Duomo, 3). I lavori rientrano nella collaborazione istituzionale tra Interporto e Comune firmatari di un accordo procedimentale (ex art. 11 legge 241/1990 con valore transattivo) che, proprio all'articolo 6, prevede 'l'organizzazione di idonei corsi di formazione per fronteggiare la crisi occupazionale del territorio". (segue) (Ren)