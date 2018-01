Caserta: a interporto Sud Europa di Marcianise sinergia per lo sviluppo (2)

- Dopo i saluti di Antonello Velardi, sindaco di Marcianise; Salvatore Antonio De Biasio, presidente Interporto Sud Europa spa, interverranno: Gianluigi Traettino, presidente Confindustria Caserta (relazione su 'I fattori dello sviluppo locale'); Massimo Lo Cicero, economista Unisob Napoli ('Le competenze nell'economia della trasformazione'); Luisa Franzese, direttore Generale Miur - Usr Campania ('Il mondo del lavoro nella riforma della scuola'); Stefania Mele, IRSAF - Istituto di Ricerca Scientifica e di Alta Formazione ('Come tracciare un modello d'intervento per lo sviluppo locale'); Chiara Marciani, assessore Formazione e Pari Opportunità della Regione Campania ('Lo stato dell'arte sulla formazione in Campania'). (Ren)