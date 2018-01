Rifiuti: Verdi invitano Musumeci a venire in Campania per studiare il modello campano

- "Musumeci venga in Campania a vedere il nostro modello di gestione dei rifiuti, invece di andare a Roma a chiedere l'ennesimo commissariamento per la gestione dei rifiuti in Sicilia". A proporlo i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il portavoce regionale Vincenzo Peretti, per i quali "la Campania è riuscita a passare dall'essere un esempio negativo su scala mondiale a essere presa come esempio positivo da LegAmbiente grazie alla svolta che siamo riusciti a ottenere, mettendo da parte gli inceneritori e le discariche per dare spazio invece alla raccolta differenziata e al riciclaggio". "Grazie al nuovo corso, siamo riusciti a diventare una delle regioni più ricicloni, passando nella parte alta della classifica, davanti anche a regioni del Nord come la Liguria e con risultati straordinari nella raccolta della plastica dove, da soli, riusciamo a riciclare una quantità superiore a quella raccolta da tutte le regioni meridionali" hanno sottolineato i Verdi evidenziando che "la Campania, nella raccolta e riciclo della plastica, è dietro solo a Lombardia e Veneto".(Ren)