Saiello (M5S): "La petizione di Alfieri firmata da tutti i sindaci del patto delle fritture di pesce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il consigliere di De Luca sponsorizza se stesso, M5S promuove iniziative per Vassallo", lo scrive in una nota Gennaro Saiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. "Il re delle fritture di pesce chiama a raccolta i sindaci del suo feudo e tutti accorrono alla sua corte in tempi da guinness. Dal lancio di una stravagante quanto singolare petizione popolare, organizzata per sponsorizzare la sua candidatura in Parlamento, sono trascorsi appena tre giorni e i risultati sono oltre ogni aspettativa: 470 firmatari tra sindaci, assessori, consiglieri comunali, segretari di circolo, fuochisti e macchinisti – ha sottolineato Saiello - . Tra quei nomi ci sono tutti, o quasi, quei personaggi che affollavano la sala conferenze dell'hotel Ramada il 15 novembre 2016, nelle ore in cui il governatore De Luca dettò le norme di comportamento a favore del sì al referendum costituzionale. Invitando tutti a emulare lo stile clientelare-politico del buon Alfieri. (segue) (Ren)