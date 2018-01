Napoli: Caupona sostiene la ricerca archeologica in favore dell’antica Stabia

- L’archeo-ristorante Caupona sostiene la ricerca archeologica in favore dell’antica Stabiae, con l’obiettivo di realizzare la mappatura computerizzata completa della città distrutta insieme a Pompei e ad Ercolano dall’eruzione vesuviana del 79 d.C. Proprio questo, infatti, sarà il tema centrale di “Felix Stabiae”, la serata-evento in programma venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 19:00, presso il ristorante Caupona (a Pompei, in via Masseria Curato) organizzata in collaborazione con l’associazione di valorizzazione archeologica “Stabiae 79 A.D.” e con l’associazione di rievocazione storica “Legio I Adiutrix”. Il composito evento prevede un menù degustativo con ricette degli antichi romani, ma anche intrattenimento a tema e un momento dedicato alla rappresentazione teatrale. Nel corso della serata, infatti, saranno illustrati i rendering delle prime ricostruzioni in 3D dell’antica città di Stabiae, realizzate a cura dell’associazione “Stabiae 79 A.D.”. (segue) (Ren)