Di Scala (Fi): esami oss sbloccati, restano forti incognite e serve tavolo tecnico (2)

- Per l'esponente di Forza Italia "l'intero sistema della formazione continua a muoversi in un contesto, non solo normativo, caratterizzato da estrema confusione e gravi criticità che mal si conciliano con gli interessi generali, soprattutto di quanti vi si affidano guardando al futuro". "In questo senso – aggiunge la Presidente della Commissione –, auspicando l'apertura di un tavolo tecnico, abbiamo proposto al governo regionale di congelare tutti gli atti che a partire dal luglio scorso regolamentano la formazione in Campania sulla scorta delle norme nazionali". "Un atto dovuto se davvero ci si vuole davvero muovere nel solco di una semplificazione che oltre a garantire l'assoluta trasparenza di tutti i procedimenti sia davvero efficace", ha concluso la presidente Di Scala. (Ren)