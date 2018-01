Zinzi: fumarole da ex Cava Monti, interrogazione a Bonavitacola (2)

- "A questo si aggiungono anche le preoccupazioni per la ripresa delle fumarole che sono state sottoposte ad analisi dall'Arpac rilevando benzene in elevate quantità. Su temi delicati come ambiente e salute occorre fornire risposte chiare e rapide ai cittadini per risolvere le emergenze in atto". Il consigliere Zinzi interroga Bonavitacola per conoscere "quali siano i provvedimenti individuati allo scopo di provvedere all'immediato e definitivo spegnimento delle fumarole, dando atto che occorre effettuare, prima durante e dopo, un accurato monitoraggio dell'aria attraverso una stazione da posizionare nei pressi del sito, nonché di riconoscere l'assoluta urgenza a questo intervento di bonifica riconsiderando, altresì, l'entità delle risorse stanziate". (Ren)