Campania: 11 milioni di euro dalla giunta regionale per famiglie con disabili

- È stato pubblicato sul Burc il bando della Regione Campania che mette a disposizione circa 11 milioni di euro, ripartiti dal Fondo Nazionale nell’ambito della legge ‘Dopo di noi’, per sostenere progetti a sostegno di persone, con gravi forme di disabilità, rimaste prive del sostegno familiare. Sono quattro le modalità di intervento: percorsi per favorire la fuoruscita dal precedente contesto familiare; sostegno domiciliare; programmi per l’inclusione sociale e l’acquisizione della consapevolezza delle proprie competenze; sostegno materiale a rendere gli alloggi più consoni e funzionali. I programmi, della durata di un anno, saranno sviluppati mediante percorsi singoli, per un importo complessivo singolo entro i 40mila euro. Le domande, presentate in forma individuale, verranno esaminate e gestite dagli Ambiti Territoriali Sociali di riferimento. “Sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto”, ha affermato l’assessore regionale alle politiche sociali Lucia Fortini. “Grazie a questo provvedimento, rendiamo effettiva e pienamente operativa la legge sul 'Dopo di Noi', una delle norme più significative approvate in questi anni, che ha colmato un vuoto enorme del nostro Paese sul terreno dei diritti e delle politiche sociali. La Regione Campania è in prima fila nella battaglia di civiltà per garantire un futuro migliore alle persone più sfortunate, che rimangono sole a dover affrontare il loro disagio. Diventa, in questo modo, anche meno pesante il pensiero di tanti loro familiari, angosciati dall’immaginare il domani del loro figlio, fratello, congiunto. Ora dobbiamo lavorare, insieme agli ambiti territoriali e a tutti i soggetti coinvolti, per accelerare e rendere quanto più semplice ed efficace possibile tutta la procedura, affinché le persone che ne hanno diritto abbiano i migliori benefici da questa misura”, ha concluso l'assessore Fortini.(Ren)