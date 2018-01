Inchiesta Cesaro: Forza Italia Campania, fiducia incondizionata al capogruppo Armando e alla collega Beneduce

- Il gruppo di Forza Italia del consiglio regionale della Campani ha confermato la propria fiducia incondizionata verso il capogruppo Armando Cesaro e la consigliera Flora Beneduce. Lo si legge in una nota. "Ancora una volta - hanno affermato i consiglieri regionali campani di Forza Italia Maria Grazia Di Scala, Monica Paolino, Ermanno Russo, Gianpiero Zinzi - gli esponenti del Movimento 5 Stelle si dimostrano sempre più bravi a vedere la pagliuzza negli occhi altrui e ad ignorare le travi nei propri. E' infatti ancora assordante il loro silenzio sulle molteplici e gravi vicende giudiziarie che colpiscono diversi penta stellati su tutto il territorio nazionale. A partire da Virginia Raggi, sindaco di Roma, rinviata a giudizio per falso in atto pubblico, passando per Chiara Appendino, sindaco di Torino, indagata per falso in atto pubblico e omicidio colposo, stesso reato contestato a Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, indagato per omicidio plurimo colposo o Fabrizio La Gaipa, loro esponente siciliano, arrestato per estorsione. Del resto il loro capo, Beppe Grillo, non è da meno, visto che è stato condannato in via definitiva per omicidio colposo". "Diversamente da loro - hanno aggiunto - noi che siamo autenticamente garantisti, non ci abbandoniamo a sguaiate esternazioni giustizialiste: le nostre battaglie sono sempre politica come dimostra il lavoro che, con grande senso di responsabilità e determinazione, conduciamo tutti i giorni in Consiglio regionale ed anche la recente iniziativa sul Bilancio regionale che gli stessi consiglieri del Movimento 5 Stella meno di un mese fa hanno voluto condividere con noi". (Ren)