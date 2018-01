Inchiesta Cesaro: Nappi (Fi), sicuro limpidezza condotta umana e politica

- "Una volta si diceva che il giudice non soltanto deve essere imparziale, ma deve anche apparirlo. Anche per questo occorre equilibrio nell’esercizio dell’azione giudiziaria. Provvedimenti che, in piena campagna elettorale, intervengono nell’ambito di fattispecie giuridiche così ambigue come il voto di scambio non favoriscono certo il rasserenarsi della valutazione da parte dei cittadini sull’andamento della Giustizia. Ciò detto, sono certo della limpidezza della condotta degli amici Beneduce e Cesaro. A loro la mia solidarietà e il mio sostegno politico e umano". Così Severino Nappi, Responsabile Nazionale Forza Italia Politiche per il Sud e Vice Coordinatore Regionale Forza Italia Campania. (Ren)