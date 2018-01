Disagio alimentare: Ciaramella (Pd), la lotta allo spreco si combatte con la semplificazione normativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi presso la sala mensa "P. Elia Alleva", nella Basilica del Santuario della Madonna del Carmine a Napoli si è tenuta una conferenza stampa su disagio alimentare, lotta allo spreco e recupero delle eccedenze alimentari, con i rappresentati istituzionali delle Acli. La consigliera regionale della Campania del Pd, Antonella Ciaramella, presente al tavolo delle istituzioni, insieme con i rappresentanti di governo, ha dichiarato: "Ridurre lo spreco alimentare non è solo un obiettivo di recupero materiale e di distribuzione a chi non ha, ma si sostanzia in un nuovo approccio mentale di maggiore sensibilità e impegno solidale". "In consiglio - ha aggiunto abbiamo un progetto di riforma della normativa regionale. I punti fondamentali saranno: ampliare la definizione di eccedenze alimentari quindi dei prodotti da destinare agli indigenti; ridefinire i soggetti del terzo settore che si occupano di recupero e redistribuzione, soprattutto semplificare le procedure per gli sgravi fiscali per tutti gli operatori del settore che combattono gli sprechi con il proprio lavoro, la sensibilità e la solidarietà". "Le associazioni che combattono lo spreco e distribuiscono a chi ha bisogno – ha concluso Ciaramella - non possono morire di burocrazia o peggio far marcire il cibo in attesa di infiniti passaggi burocratici". (Ren)