Napoli: otto milioni di euro di investimento per la riapertura di Edenlandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio della nuova Edenlandia, lo storico parco giochi per bambini di Napoli, sarà guidato dalla Gcr Outsider, Holding del Gruppo Vorzillo. L'annuncio è stato dato questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo San Giacomo, sede del comune. Lo scorso 24 agosto 2017 Gianluca Vorzillo ha acquisito, con l’advisoring della società Sixtema, la maggioranza assoluta della New Edenlandia Spa, divenendone così amministratore unico. Sorta nel 1965, Edenlandia è il più antico d’Europa. Dopo anni di successi, il parco, situato in un'area di 50 mila metri quadri nel quartiere di Fuorigrotta, ha vissuto una crisi profonda, segnata da un fallimento datato 2011, una successiva riapertura e chiusura nel 2013 e varie promesse mancate sulla ennesima riapertura che era stata programmata già nel 2015. Oggi, a soli 5 mesi dal cambio al vertice, la nuova compagine societaria ed il nuovo management, ha dichiarato di poter riaprire in breve tempo il Parco. (segue) (Ren)