Omicidio Vassallo: Borrelli (Verdi), assurdo che si chiudano le indagini senza colpevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro la chiusura delle indagini per ricercare gli assassini di Angelo Vassallo vanno avviate tutte le iniziative possibili, senza lasciare nulla di intentato perché non possiamo permettere che la morte del Sindaco pescatore resti senza colpevoli". Lo ha detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che porterà la questione in consiglio regionale "con una mozione con la quale chiederemo l'impegno del consiglio regionale e della giunta a sollecitare il Ministro della Giustizia affinché non si chiudano le indagini, ma si trovi il modo per poter continuare la ricerca degli assassini". "Lasciare un omicidio senza colpevoli è sempre grave, ma lo è ancor di più quando si chiude l'indagine sulla morte di un Sindaco impegnato per migliorare il territorio in cui viveva e lavorava perché rappresenta una doppia sconfitta per lo Stato" ha aggiunto Borrelli, auspicando "di trovare in Consiglio la massima adesione alla mozione". (Ren)