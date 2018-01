Palmieri: "Sud grande assente nei programmi di centrodestra e M5S"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di assordante silenzio sul Mezzogiorno, negli ultimi anni c'è stata una reale inversione di tendenza con l'impegno del governo su Bagnoli, i 115 miliardi previsti per i patti territoriali, i 5 miliardi dei contratti di sviluppo concentrati soprattutto sulle regioni del Sud e, non ultimo, il miliardo e 250 milioni messi in campo dal l'esecutivo per finanziare le imprese dei giovani meridionali con la misura di Resti al Sud. Dobbiamo scongiurare il pericolo che con la prossima legislatura il Sud possa tornare nel suo tradizionale isolamento dal momento che nei programmi di centrodestra e Cinque Stelle di Mezzogiorno se ne parla poco o nulla". (segue) (Ren)