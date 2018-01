Napoli: albero di Natale in Galleria più volte rubato piantumato ai Quartieri spagnoli (2)

- "Abbiamo deciso di piantumare nei Quartieri spagnoli i due agrifogli sfuggiti ai raid delle baby gang che vengono proprio da quel quartiere per dare un segnale che speriamo venga accolto così come ci hanno accolto alcuni residenti che si sono offerti di vigilare sulle piante che abbiamo portato e di curarle personalmente" ha aggiunto Borrelli per il quale "la lotta alle baby gang passa anche attraverso operazioni simboliche come queste in cui abbiamo pianto alberi ed essenze arboree e abbiamo ripulito scale monumentali da rifiuti di ogni tipo, a cominciare dalle siringhe e dalle deiezioni canine". "Il rispetto della natura è una delle cose che bisognerebbe insegnare nelle scuole per combattere le baby gang" ha aggiunto Fogliame per il quale "quello che stiamo vivendo in questi giorni è il frutto di anni in cui s'è data sempre meno importanza alle cose concrete tra cui il rispetto della natura che ci circonda". (Ren)