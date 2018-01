Borrelli: baby gang e video rissa per una giostra, “Basta buonismo e scene di abbracci“

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Basta buonismo e scene di abbracci, servono punizioni severe, anche per dare un senso alle iniziative per rimuovere le cause di disagio. Il video girato dal consigliere comunale Emilio D'Auria che sta circolando in rete in cui si vedono decine di ragazzi che, a Sant'Antonio Abate, si picchiano in modo violentissimo per uno screzio nato su una giostra dimostra che siamo ormai arrivati a un punto di non ritorno e bisogna mettere da parte ogni buonismo e punire, con la massima severità, chi si macchia di violenze del genere". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "in questo momento è necessario dare segnali forti per poter poi intervenire sulle cause di disagio che sono alla base dell'escalation di violenze che stiamo vivendo in queste ore". "Le immagini di riappacificazione e distensione come quella del Carabiniere che abbraccia il ragazzino che l'aveva fatto cadere nei giorni precedenti in piazza Mercato va bene, ma è più importante identificare e punire chi si rende responsabile di atti violenti come la rissa sulla giostra a Sant'Antonio Abate" ha aggiunto Borrelli per il quale "è necessario trovare il modo per punire anche i genitori di ragazzi così violenti perché è evidente che ci siano carenze nella formazione familiare se si arriva a comportamenti del genere".(Ren)