Verdi: assessore Fortini intervenga per garantire l'iscrizione di 75 bambini alla Piscicelli di Napoli

- "Chiediamo all'assessore regionale all'istruzione, Lucia Fortini, di convocare un tavolo tra tutte le Istituzioni interessate per trovare una soluzione che permetta l'iscrizione a 75 bambini le cui famiglie hanno scelto la scuola dell'infanzia Piscicelli e che riescono a ottenerla per la mancata assegnazione di due aule che, tra l'altro, potrebbe portare anche a una riduzione occupazionale". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e Rino Nasti, componente della Commissione scuola della Municipalità Arenella Vomero, sottolineando che "al momento le iscrizioni non sono accettate perché per motivi burocratici non sono state ancora assegnate le due aule necessarie e neanche l'incontro in Municipalità tra genitori, rappresentanze sindacali e rappresentanti dei genitori ha permesso di chiarirne le cause".(Ren)