Amalfi: domani su Rainews Ravello, Villa Rufolo e i Tesori della Costa

- Domani alle ore 13, 45 e poi in replica alle 21,45 andrà in onda su Rainews lo speciale sui tesori della Costa d'Amalfi nel corso della trasmissione "Mordi e fuggi", protagonista l'oro giallo delle nostre terrazze, i limoni. La troupe della Rai è stata in Costiera per tre giorni per raccontare la ricchezza della produzione unica dello "sfusato" celebre in tutto il mondo e utilizzata in innumerevoli settori, dalla gastronomia alla farmaceutica. Molti i testimonial del programma, dal pasticciere Sal de Riso, al ristoratore Salvatore Calce, al "contadino volante" Salvatore Aceto che come tutti i coltivatori della zona non ha a disposizione se non le sue gambe per arrampicarsi sui pergolati di legno e passare da un albero all'altro. Le telecamere Rai hanno fatto tappa anche a Ravello, entrando nel gioiello di Villa Rufolo, cicerone il direttore della villa, Secondo Amalfitano. Un servizio che celebra la bellezza e la ricchezza ma anche l'enorme potenzialità di un sistema produttivo che è uno dei collanti della rete differenziata eppure unita nelle specifiche diversità di tutti i comuni della Divina.(Ren)