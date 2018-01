Caserta: spara e ferisce 5 persone a Bellona (2)

- I carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta stanno cercando un contatto telefonico con Davide Mango, l'uomo che da un appartamento tra Vitulazio e Bellona sta sparando dal balcone e ha ferito 5 persone, tra cui il comandante della stazione dei Carabinieri di Vitulazio, Crescenzo Iannarelli. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Al momento l'uomo è barricato in casa e i militari dell'Arma stanno tentando di sentirlo al telefono per capire cosa stia spingendo l'uomo a sparare. Tra le frasi sconnesse che sta urlando, sembra che l'uomo abbia detto di aver ucciso la moglie. Ma su questo i militari non hanno trovato al momento alcun riscontro perché non sono riusciti ancora ad entrare in casa.(Ren)