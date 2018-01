Salerno: omicidio Vassallo: marcia per chiedere giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La marcia partirà dal porto di Acciaroli e si snoderà lungo le vie del centro fino al luogo in cui e' stato ucciso mio fratello, a pochi passi da casa. – ha detto Dario Vassallo - Ci saranno i sindaci del territorio e quelli provenienti da ogni parte d'Italia, ci sarà il sindaco di Riace, quello di Peschici, il primo cittadino di Cerignola e anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Napoli. E oltre alla società civile, e alle associazioni, l'invito è a tutti i "big" politici che in questi giorni partecipano alla campagna elettorale. Vedremo quanti aderiranno all'invito". "Non posso aspettare altri venti anni per conoscere la verita', o spezzoni di verita'. - aggiunge Vassallo - Se dovesse arrivare la richiesta di archiviazione sono pronto a legarmi davanti a Montecitorio. Voglio tornare a "ricredere" nella giustizia, ma ognuno deve fare la sua parte.". (Ren)