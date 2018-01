Napoli: azienda sanitaria contro proteste dei centri privati di diabetologia (3)

- Inoltre, a tutela dei pazienti e nel rispetto delle norme, nei mesi scorsi il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord ha effettuato controlli volti a verificare i requisiti per l’accreditamento dei centri diabetologici privati. Questa azione ha evidenziato che la maggioranza di essi – tra cui alcuni che oggi protestano – non possiede i requisiti previsti dalla legge”. Per Fabiana Anastasio, presidente del Coordinamento delle associazioni di pazienti diabetici della Campania “la riorganizzazione del modello assistenziale della diabetologia presso l’Asl Napoli 2 Nord mette in atto una Legge Regionale che deriva da una norma nazionale e che recepisce le linee guida delle società scientifiche. Tale modello in tutte le altre Regioni trova applicazione da tempo”. (Ren)