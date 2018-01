Napoli: lotta ai parcheggiatori abusivi, in 14 taglieggiavano parenti ricoverati in ospedali

- Durante la mattinata è stata effettuata un'operazione da parte della Polizia Municipale della unitò operativa Vomero/Arenella per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. La task-force di agenti ha portato al fermo ed all'identificazione di 14 parcheggiatori abusivi che sono stati condotti presso gli uffici per la contestazione delle infrazioni per la violazione dell'art. 7 c. 15 bis C.d.S. perché effettuavano abusivamente l'attività di parcheggiatore. All'atto del controllo venivano sequestrati ai fini della confisca € 138 quale provento dell'attività illecita. Le strade oggetto dell'intervento sono state quelle intorno al periplo degli presidi ospedalieri quali "Cardarelli", "Santobono", "Policlinico" e "Cotugno". Strade in cui si riversano utenti già oggetto di sofferenza che si recano a trovare parenti presso i plessi succitati o addirittura si recano perché in stato di pronto soccorso e spesso trovano intralcio dall'attività degli abusivi.(Ren)