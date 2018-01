Napoli: dopo roghi S.Antonio è pace carabinieri-ragazzini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un abbraccio, una stretta di mano e la promessa di una partita di calcetto insieme. E’ stata sancita la 'pace' tra i ragazzini di piazza Mercato, a Napoli, e i carabinieri, dopo le tensioni di mercoledì scorso, quando i militari in servizio provarono a evitare che, in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, i ragazzini dessero fuoco alla legna accatastata in piazza. I ragazzini hanno chiesto scusa ai carabinieri in servizio, anche all'appuntato che per rincorrere uno di loro è scivolato procurandosi delle contusioni. Tutti si scusano, tutti stringono le mani in segno di pace. Lo fa anche Genny che afferma con un sorriso impertinente: "Ci scusiamo, ci dispiace, però se il carabiniere ci faceva accendere il fuoco non si faceva male". Qui le baby gang non ci sono, il clima è sereno. Si abbracciano i ragazzini e il carabiniere scivolato, l'appuntato Francesco Ciancarella. "Fa un effetto strano il fatto che siano venuti qui per chiedere scusa – ha affermato il carabiniere - anche se a me non servivano personalmente perché domani avrei riso e scherzato come sempre con loro".(Ren)