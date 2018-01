Napoli: martedì la presentazione del romanzo "Primule fuori stagione" di Luciana Pennino

- Martedì 23 gennaio, alle ore 17:30, Al Blu di Prussia (via Gaetano Filangieri, 42 – Napoli) Giuseppe Mannajuolo ospiterà Luciana Pennino per la presentazione del suo romanzo, "Primule fuori stagione", edito da Iuppiter Edizioni. Dialogherà con l'autrice Maria Teresa Iacomino. Come le primule fuori stagione, il romanzo di Luciana Pennino sorprende anzitutto per la vivacità di un linguaggio che sa inventare parole nuove e intrecciare registri diversi. Sospinto da un brioso ritmo narrativo, il lettore rivive la storia di una donna che deve misurarsi con la vita e la sua imprevedibilità. In un mondo che ha reso la precarietà strutturale, la perdita del lavoro coincide con un limbo dove si smarrisce la propria collocazione sociale e personale. Così per la protagonista il tempo corre all’indietro a recuperare una lacerazione profonda nella quale l’esistenza sembra bloccarsi, ma nel contempo uno slancio vitale la trascina avanti ad assumere buio e luce: un binomio indissolubile. È l’ironia meditativa l’humus dove primule ostinatamente inaspettate possono nascere. Luciana Pennino vive a Napoli. "Primule fuori stagione" è il suo primo romanzo. (Ren)