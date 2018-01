Napoli: otto milioni di euro di investimento per la riapertura di Edenlandia (2)

- L’iter burocratico seguito per la prossima riapertura di Edenlandia vede già tutti i pareri favorevoli. Tra gli obiettivi della nuova società è contribuire alla riqualificazione di una zona importante della città, restituire ai napoletani lo storico parco giochi, creare un indotto significativo che dia una spinta positiva all’economia e risollevare l’aspetto occupazionale, non solo riconfermando tutti i posti di lavoro (della vecchia gestione) più di 50, ma assumendo anche altre figure professionali. Saranno 38 le attrazioni previste (delle quali 13 restaurate e 15 nuove), oltre ai 15 punti ristoro, al Teatro dei Piccoli e al PalaEden con i suoi 600 posti a sedere, aree commerciali e di intrattenimento. L’investimento economico è pari a circa 8 milioni di euro. Il cronoprogramma dei lavori rispecchia la tempistica stabilita. Per quanto riguarda l’area adiacente l’Edenlandia denominata ex-cinodromo, i lavori inizieranno il giorno dopo l’apertura del Parco. La zona di circa 16 mila mq., sarà un ampliamento del parco giochi. Al suo interno verranno allestiti, un palazzetto dedicato ad attività ludico sportive, 3 attrazioni, le montagne russe, un parco avventura, ed un’area ludica per i bambini. (Ren)