Salerno: venerdì al Teatro delle Arti in anteprima nazionale il musical tratto dal libro "La piuma" di Giorgio Faletti (2)

- “Una piuma è fatta per volare” è uno spettacolo poetico, in cui il pubblico ascolta soprattutto le cose non dette, ma danzate, suonate, mimate. Come un tenue sussurro, la danza della piuma conduce lo spettatore verso la scoperta, sempre sorprendente, delle variopinte sfumature dell’umanità. Silenziosa e leggera, la piuma viene travolta dall’avarizia, dall’odio, dalla meschinità, dall’ingiustizia, dalla sofferenza, ma continua imperterrita il suo viaggio alla ricerca di chi possa riscoprire nel suo delicato candore una speranza di bellezza e di vita. Uno spettacolo per tutti, per gli adulti che vogliono guardare con gli occhi dei bambini e per i bambini che scelgono quale parte occupare nel mondo degli adulti. "Quando mi è capitato il testo tra le mani – ha detto De Simone – è stato amore a prima vista. Ho sempre ammirato la figura poliedrica del maestro Faletti, il mitico professor Martinelli per tutti quelli della mia generazione, ma anche il Faletti dei romanzi, del cabaret e di “Signor tenente”. Quando la sua piuma si è posata sul mio foglio bianco, ho immaginato subito di dare voce e suono alle sue parole. Spero di averlo fatto nel miglior modo possibile". L’evento di anteprima è realizzato grazie al contributo di aziende e associazioni che hanno deciso di sostenere il progetto. Tra queste, Caffè Motta e Croce Bianca sez. di Salerno. (Ren)