Giornata Memoria: domani a Napoli l'inaugurazione della mostra “1938 – 1945. La persecuzione degli ebrei in Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 23 gennaio, alle ore 15:00, alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Domenico Manzione, si terrà presso la Sala delle Grida della Camera di Commercio di Napoli l’inaugurazione della mostra “1938 – 1945. La persecuzione degli ebrei in Italia. Documenti per una storia”, organizzata, nell’ambito delle celebrazioni nazionali in memoria della Shoah, dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione e dalla Prefettura di Napoli, sotto l’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah. Ne ha dato notizia un comunicato della Prefettura di Napoli. L’esposizione illustra la persecuzione degli ebrei in Italia in seguito alla promulgazione, nel 1938, delle Leggi Razziali – di cui quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario – che segnò l’inizio del progressivo annullamento dei diritti dei cittadini ebrei nell’Italia dell’epoca. L’inaugurazione sarà preceduta da una giornata di formazione sul tema, dedicata ai docenti delle scuole medie superiori e inferiori della Campania. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al giorno 23 febbraio p.v., dal lunedì al giovedì (9:00-13:00, 14:00-16:30) e il venerdì (9:00-13:00).(Ren)