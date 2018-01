Unagipa: rinviati 400mila processi per sciopero giudici di pace che ricordano collega della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziata la terza settimana di sciopero per i giudici di pace: sinora sono stati rinviati 400mila processi. Una cifra destinata a triplicarsi, secondo l'Unione nazionale dei giudici di pace, perché alla protesta in corso si protrarrà fino al 4 febbraio. In una nota l'Unagipa torna a denunciare l'"indecorosa condizione lavorativa della categoria, "inaccettabile in qualsiasi Paese civile: magistrati senza diritti, ai quali uno Stato 'caporale' nega la stessa dignità di esseri umani". Lo fa sull'onda della morte di una giudice di pace campana " che, seppur gravemente malata, ha continuato sino alla fine ad adempiere ai suoi doveri, senza diritto ad aspettativa e congedi retribuiti, abbandonata da quello Stato che lei ha sempre servito con abnegazione. Se la collega avesse lavorato in simili condizioni alle dipendenze di un privato- nota l'organizzazione dei giudici di pace- la Procura avrebbe già aperto un procedimento per omicidio colposo". Dal 29 gennaio in agitazione anche i magistrati onorari dei tribunali e delle procure. "Circa un milione e mezzo" i processi che saranno sospesi, secondo la previsione dello stesso sindacato.(Ren)