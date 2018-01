Napoli: 18enne con coltello in giubbotto, denunciato dai carabinieri

- Un 18enne è stato sorpreso dai carabinieri nel centro storico di Napoli, in piazza del Gesù, in possesso di un coltello del tipo 'a farfalla'. L’arma era occultata nel giubbotto. Il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di oggetto atto a offendere. I carabinieri hanno inoltre identificato 89 minori, riaffidandone 15 ai genitori. Cinque scooter sono stati sottoposti a fermo o a sequestro amministrativo per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa.(Ren)