Napoli: albero di Natale in Galleria più volte rubato piantumato ai Quartieri spagnoli

- Gli agrifogli della Galleria scampati alle baby gang sono stati piantumati nei Quartieri spagnoli. "Alla violenza delle baby gang che hanno prima e devastato e poi distrutto l'albero di Natale che avevamo messo in Galleria rispondiamo riqualificando le aiuole delle scale di San Pasquale, nei Quartieri spagnoli, dove abbiamo portato i due agrifogli che avevamo messo al posto dell'abete vandalizzato e altre piante ed essenze", ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, insieme al consigliere della seconda municipalità, Salvatore Iodice, all'imprenditore verde Roberto Fogliame che ha finanziato l'iniziativa e a Gianni Simioli de La radiazza ha promosso l'iniziativa, sottolineando che "oltre a vincere la sfida contro la violenza delle baby gang che non sono riuscite a portare via anche gli agrifogli, con la piantumazione dei due agrifogli, continua l'opera di valorizzazione delle scale di San Pasquale che sono state ripulite da erbacce e rifiuti che si erano nuovamente accumulati nonostante la recente pulizia straordinaria disposta recentemente dall'assessorato al verde guidato da Maria D'Ambrosio". (segue) (Ren)