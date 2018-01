Napoli: sequestrata da polizia municipale officina abusiva a via Confalone

- Gli agenti della polizia municipale unità operativa Vomero durante controlli del territorio, hanno individuato e sequestrato un'officina di motoriparatore in Via Confalone. Alla richiesta dei documenti idonei alla conduzione dell'attività il titolare ne risultava totalmente sprovvisto. Pertanto veniva sanzionato per la mancanza di autorizzazioni e per la violazione del codice ambientale in quanto sprovvisto dei registri di scarico degli oli esausti. Le attrezzature in uso venivano poste sotto sequestro amministrativo con l'apposizione dei sigilli al fine di evitare prosieguo dell'attività abusiva. L'ammontare delle sanzioni è di circa 12.000 Euro.(Ren)