Verdi: crollo Torre Annunziata, introdurre fascicolo del fabbricato

- "L'inchiesta sulla tragedia di Torre Annunziata, che sta portando alla luce le presunte falsità messe in piedi da un tecnico per permettere modifiche strutturali all'edificio che è poi crollato, dimostra quanto sia necessario un intervento del prossimo Parlamento per introdurre finalmente il fascicolo del fabbricato". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il portavoce regionale Vincenzo Peretti, sottolineando che "il fascicolo del fabbricato permetterà di avere una fotografia reale del patrimonio immobiliare italiano anche per capire se e quali interventi fare per mettere in sicurezza quelli più a rischio"."Chiaramente sarà necessaria la piena collaborazione degli Ordini professionali che devono cancellare dai loro elenchi quei tecnici che certificheranno condizioni non corrispondenti alla realtà" hanno aggiunto i Verdi per i quali "serve anche una maggiore consapevolezza da parte dei proprietari degli immobili che, a volte, in maniera superficiale fanno lavori senza rendersi conto dei rischi che corrono".(Ren)