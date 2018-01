Lavoro: Nappi (Fi), da Istat numeri disastrosi. Dovevano ascoltarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ampiamente previsto non appena sono terminati gli incentivi sono crollate le assunzioni stabili: pensare che bastasse precarizzare il mercato per avere più lavoro è stato un grosso errore dei governi di centrosinistra". Così in una nota Severino Nappi, Responsabile Nazionale Forza Italia Politiche per il Sud e Vice Coordinatore Regionale Forza Italia Campania. "I numeri diffusi dall'Osservatorio sul precariato dell'Inps sembrano più un bollettino di guerra che una fredda statistica. Ecco perché ci aspetteremmo un po' di autocritica da parte del Pd, che non ha voluto recepire le osservazioni che, per anni, il centrodestra ha mosso sul Jobs Act, che si rivela oggi per quel che è, cioè un grosso fallimento. E' giusto che Pier Carlo Padoan, oggi in campagna elettorale, ammetta che siamo 'lontani da risultati accettabili', ma sarebbe bene che si ricordasse che è lui il ministro dell'Economia e delle Finanze, che provare ad agganciarli era compito suo", ha concluso Nappi. (Ren)