Atitech Manufacturing: Ciarambino (M5S), lavoratori salvi grazie a nostre battaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono trascorsi sei mesi da quando, con una nostra mozione approvata all'unanimità, abbiamo impegnato la Regione Campania ad adottare ogni iniziativa volta a salvaguardare i 178 lavoratori della ex Alenia di Capodichino, passati due anni fa alle dipendenze della Atitech Manufacturing di Lettieri, il cui miracolistico progetto del Polo delle manutenzioni si è rivelato un flop totale. La nostra mozione è servita a smuovere il disinteresse dell’amministrazione De Luca, fino ad ottenere, così come avevamo proposto, che tutti quei dipendenti venissero riassorbiti dalla Leonardo. Quello che purtroppo non abbiamo ottenuto è di far tornare in Leonardo anche lo stabilimento e il campo volo di Capodichino, di fatto regalati a Lettieri. Nei prossimi due mesi si procederà al trasferimento dei primi 75 lavoratori negli stabilimenti di Nola e Pomigliano d’Arco dell’azienda aeronautica. Per gli altri 103 sarà attivato immediatamente un tavolo per studiare eventuali collocazioni sul territorio regionale o in altre regioni, dopo averne valutato le disponibilità. Sulla base di un accordo stipulato tra l'azienda aeronautica e le rappresentanze dei lavoratori, abbiamo ottenuto che il piano di riassorbimento sarà completato entro il mese di settembre 2018”. E’ quanto ha annunciato dalla consigliera regionale campana del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino. “Esprimiamo grande soddisfazione – ha sottolineato Ciarambino - per il raggiungimento di un risultato fondamentale per il futuro di questi lavoratori: il polo di Capodichino non andava ceduto a Lettieri, che fosse un’operazione fallimentare in partenza lo avevamo già denunciato quasi 3 anni fa. Solo pochi giorni fa abbiamo incontrato l'assessore regionale alle Attività Produttive per sollecitare un intervento incisivo della Giunta regionale a difesa di queste nostre eccellenze industriali, visto che finora poco o nulla è stato fatto nonostante le numerose mozioni sul tema del M5S approvate in Consiglio regionale. Noi continueremo col nostro impegno a salvaguardia dell'aerospazio campano e auspichiamo che il nuovo piano industriale di Leonardo contenga un vero progetto di rilancio e di investimenti per gli stabilimenti campani”. (Ren)