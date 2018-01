Napoli: 85esimo anniversario della conversione di Anastasio, pioniere pentecostale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della conferenza verrà anche presentato il libro "Liberi per servire. Le Assemblee di Dio in Italia nella storia repubblicana" (Eun, 2017) di Salvatore Esposito, Dayana Di Iorio e Alessandro Iovino. Il libro ripercorre le fasi salienti della nascita e dello sviluppo del principale gruppo di chiese pentecostali presenti nel nostro paese, che nel 1986 firmarono anche l'Intesa con lo Stato italiano, proprio anche grazie al lavoro istituzionale e politico dell'allora sottosegretario agli Interni Valdo Spini, e a suo padre, lo storico fiorentino Giorgio Spini. "Nel libro analizziamo il quadro generale in cui sono nate le ADI ma ci siamo interessati anche della Campania - ha spiegato uno degli autori Alessandro Iovino - , con un lungo e laborioso lavoro di ricerca sul campo, arrivando a definirlo un paradigma nazionale. Una storia di tanti uomini e donne semplici ma di fede. Ricordare non è solo un dovere, ma anche un motivo di orgoglio per le nuove generazioni di pentecostali". (Ren)