Borrelli (Verdi): marcatempo al Cardarelli, onesti offesi dai "furbetti" del cartellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al Cardarelli si vada avanti con l'installazione dei marcatempo con le impronte digitali, senza tener conto delle proteste di chi, quando ci sono stati gli scandali dei cosiddetti furbetti del cartellino, non ha preso posizione e non ha difeso la professionalità e l'immagine dei lavoratori onesti". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, per il quale "le rilevazioni delle presenze non spaventano chi fa il proprio dovere, anzi, chi è presente al lavoro nelle ore in cui deve esserci non può che essere felici che tutti siano costretti a fare il proprio dovere, riducendo i carichi di lavoro su chi non cerca di non fare il lavoro per cui viene pagato dalla collettività".(Ren)