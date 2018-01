Rifiuti: i Verdi chiedono un'accelerata sugli impianti di compostaggio (2)

- "Serve un'accelerata verso la realizzazione degli impianti di compostaggio per ridurre i costi di gestione e quindi le bollette che ognuno di noi paga al proprio Comune, senza dimenticare che avremmo anche ricadute positive sull'occupazione" hanno aggiunto i Verdi per i quali "realizzare impianti di compostaggio e chiudere al meglio il ciclo dei rifiuti è anche un modo per mettere a tacere le sirene delle lobby degli inceneritori che, spalleggiati e sostenuti dal centrodestra di Caldoro e Cesaro, vuole riproporre metodi di smaltimento ormai superati". "In Campania abbiamo bisogno di almeno 15 siti di compostaggio e le scelte devono essere fatte con un sereno dialogo con popolazioni locali e nei Comuni che ne hanno fatto richiesta abbandonando la politica delle scelte calate dall'alto" hanno concluso i Verdi ricordando "gli ottimi risultati come l'undicesimo posto nella classifica delle regioni che fanno più raccolta differenziata e il terzo posto per la raccolta della plastica". (Ren)