Napoli: azienda sanitaria contro proteste dei centri privati di diabetologia

- La protesta annunciata da alcune associazioni di centri privati, programmata per il prossimo lunedì a Giugliano (Napoli) e inerente il modello adottato dall’ASL in tema di assistenza ai pazienti diabetici, appare incomprensibile e strumentale alla luce di quanto sta realizzando l’Azienda. Pertanto l’Asl ritiene necessario fare verità sulla questione, così da evitare eventuali strumentalizzazioni, incomprensibili a due anni dall’adozione del nuovo modello assistenziale – si legge in una nota - Nel solo 2017 nell’Asl Napoli 2 Nord sono state garantite oltre 90.000 visite e prestazioni sanitarie a pazienti diabetici sia presso i quattro centri diabetologici dell’ASL (attivati già dal 2016 a Pozzuoli, Marano, Villaricca e Casoria) sia presso gli ambulatori distrettuali. Sono, invece oltre 53.000 i pazienti diabetici dell’ASL Napoli 2 Nord che sono in carico presso i Medici di famiglia, con percorsi dedicati. (segue) (Ren)